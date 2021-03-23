أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

حزب الكتائب اللبنانية: استقالة النواب "ضرورة وطنية" لإعادة تكوين السلطة

11:03 م الثلاثاء 23 مارس 2021
حزب الكتائب اللبنانية: استقالة النواب "ضرورة وطنية" لإعادة تكوين السلطة

البرلمان اللبناني

لبنان - (أ ش أ)

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" أعضاء مجلس النواب إلى تقديم استقالات فورية من البرلمان، لا سيما النواب الذي يعارضون الأكثرية النيابية الحالية التي يتزعمها حزب الله، مشيرا إلى أن لبنان "وصل إلى حائط مسدود" نتيجة تصرفات المنظومة السياسية الممسكة بالسلطة.

وأشار حزب الكتائب اللبنانية، في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى أن خطوة الاستقالة من المجلس النيابي أصبحت تمثل ضرورة وطنية، لإعادة تكوين السلطة بالكامل بدءا من مجلس النواب فرئيس الجمهورية والحكومة وصولا إلى تجديد الإدارة اللبنانية وتحديثها.

وثمّن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، القلق البالغ الذي تبديه بعض الدول الصديقة تجاه لبنان، معتبرا أن أكبر مساهمة لانقاذ الوضع تكون بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، والتي سبق وأُقرت بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للأهمية التي تمثلها في استعادة السيادة وتحرير القرار والعمل على إقرار مبدأ الحياد بما يصون الكيان اللبناني.

وأشار إلى أن ما يشهده لبنان من أزمات ومشاكل، سببه "تسوية المحاصصة" التي أبرمها أطراف سلموا البلاد إلى حزب الله مقابل "حفنة من المكتسبات السلطوية".

هذا المحتوى من

حزب الكتائب اللبنانية برلمان لبنان أزمة لبنان

الخبر التالى:

‏‏روسيا والصين تردان على العقوبات الأوروبية والأمريكية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ننشر جدول امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا