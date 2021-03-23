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التحالف: مقتل أكثر من 20 حوثيًا في غارات على حجة

10:56 م الثلاثاء 23 مارس 2021
التحالف: مقتل أكثر من 20 حوثيًا في غارات على حجة

غارات التحالف الدولي

اليمن - (أ ش أ)

كثّفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة حجة غرب البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف، وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر.نت" مواقع للمليشيا الحوثية شرق قرية "الحمراء" التابعة لمديرية مستبأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الميليشيا، وتدمير عربتين تابعتين لها.

واستهدفت الغارات تعزيزات للميليشيا غرب المديرية ذاتها ودمرتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

هذا المحتوى من

مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليمن ميليشيا الحوثي إيران

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