التحالف: مقتل أكثر من 20 حوثيًا في غارات على حجة
اليمن - (أ ش أ)
كثّفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة حجة غرب البلاد.
واستهدفت مقاتلات التحالف، وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر.نت" مواقع للمليشيا الحوثية شرق قرية "الحمراء" التابعة لمديرية مستبأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الميليشيا، وتدمير عربتين تابعتين لها.
واستهدفت الغارات تعزيزات للميليشيا غرب المديرية ذاتها ودمرتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان