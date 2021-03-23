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‏‏البيت الأبيض: واشنطن وبغداد ستعقدان حوارًا استراتيجيًا في أبريل

10:54 م الثلاثاء 23 مارس 2021
‏‏البيت الأبيض: واشنطن وبغداد ستعقدان حوارًا استراتيجيًا في أبريل

جين ساكي

وكالات

أعلن ‏البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارًا استراتيجيَا في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الحوار مع العراق سيركز على دور التحالف الدولي لمنع عودة داعش، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏‏‎وقالتالمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن واشنطن تتطلع إلى مراجعة الحوار الاستراتيجي مع العراق في إبريل المقبل بهدف توضيح أن مهمة قوات التحالف تقتصر على تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي.

بغداد واشنطن البيت الأبيض العراق جين ساكي

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