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"بعيدًا عن أعين الكاميرات".. بوتين يتلقى لقاح كورونا

10:42 م الثلاثاء 23 مارس 2021
"بعيدًا عن أعين الكاميرات".. بوتين يتلقى لقاح كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى جرعة لقاح ضد فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، لكنه على عكس قادة العالم الآخرين، قام بذلك بعيدًا عن أعين كاميرات وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية، عن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي قوله مساء اليوم إن بوتين البالغ من العمر 68 عامًا، يشعر بصحة جيدة بعد تلقيه أول جرعة من الجرعتين.

وأضاف أن بوتين سيكون أمامه "يوم عمل كامل" غدًا، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، مثل المكان الذي حصل فيه بوتين على التطعيم أو نوع اللقاح الذي تلقاه.

لقاح كورونا فلاديمير بوتين روسيا الرئيس الروسي

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