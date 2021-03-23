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"جونسون" تحصل على موافقة هيئة أمريكية لتصنيع ملايين الجرعات للقاح كورونا

10:38 م الثلاثاء 23 مارس 2021
"جونسون" تحصل على موافقة هيئة أمريكية لتصنيع ملايين الجرعات للقاح كورونا

لقاح جونسون آند جونسون

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حصلت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتصنيع الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد "الجرعة الواحدة"، والتي من المقرر طرحها قريبا من قبل شريك التصنيع للشركة، وهي مؤسسة "كتالينت إنكو".

وذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي، أنه نتيجة لهذه الموافقة، فمن المتوقع أن تبدأ شركة "كتالينت"، وموقعها بلومينجتون بولاية أنديانا، في إصدار الملايين من الجرعات بعد القيام بإعداد الأمبولات الخاصة باللقاح وفحصها وتعبئتها.

يذكر أن شركة "جونسون أند جونسون" كانت قد أعلنت أنها بصدد إنتاج جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 20 مليون أمريكي بنهاية الشهر الجاري.. وقامت الشركة بالفعل حتى أمس الاثنين بتسليم 25ر4 مليون جرعة من اللقاح، وتشمل 4ر2 جرعة تم حقنها بالفعل طبقًا للبيانات التي ذكرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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لقاح جونسون جونسون اند جونسون لقاح كورونا هيئة الدواء الأمريكية

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