تركي آل شيخ لحمدان بن زايد: أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال
وكالات
أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مساء الثلاثاء، عن سعادته للقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.
وغرد آل الشيخ عبر موقع "تويتر" قائلاً: "أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال والفرسان والشجعان.. اليوم التقيت بأخي الغالي الشيخ زايد بن حمدان.. الذي أسعد دائمًا برؤيته.. من الأشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكأني ألعب شطرنج معه.. باختصار إذا شفته أكون سعيد والله يحفظه لبلده ولقيادته وأهله ولأخوه تركي".
وقبل يومين أعلن تركي اعتزاله كتابة الشعر، وأثار قراره، تفاعلاً بين عدد كبير من متابعيه، من بينهم الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين، إذ تساءل بعضهم على السبب، بينما رجح البعض الآخر أن مواهبته في الشعر ستدفعه للتراجع عن القرار.
اتشرف دائماً بلقاء الابطال والفرسان والشجعان ... اليوم التقيت بأخي الغالي الشيخ زايد بن حمدان ... الذي أسعد دائماً برؤيته ... من الاشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكاني العب شطرنج معاه ... بختصار اذا شفته اكون سعيد والله يحفظه لبلده ولقيادته واهله ول اخوه تركي ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/giFnhFcAL3— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 23, 2021
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