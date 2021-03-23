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الرئاسي الليبي: الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها

09:50 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الرئاسي الليبي: الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

ليبيا - (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا عزمها إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.
وثمن المنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم - الدعم الكبير من باريس لإعادة الاستقرار إلى ليبيا ولضمان الوصول إلى موعد الانتخابات، مشيدًا بجهود فرنسا في تشكيل السلطة التنفيذية التي أنتجت "مرحلة توحيد المؤسسات"، لافتًا إلى حدوث آخر خطوة في ليبيا اليوم لتوحيد المؤسسات في إشارة إلى تسليم الحكومة الموقتة السلطة إلى حكومة الوحدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أول زيارة خارجية للمنفي منذ توليه منصبه، حيث بحثا كيفية الخروج من الأزمة الليبية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

كما أعلن ماكرون إعادة فتح السفارة الفرنسية في العاصمة طرابلس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية أغلقت عام 2014 رغم أنها ظلت ناشطة.

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محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي ليبيا المصالحة الوطنية إيمانويل ماكرون

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