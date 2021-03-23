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العفو الدولية تتهم الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين

09:49 م الثلاثاء 23 مارس 2021
العفو الدولية تتهم الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين

منظمة العفو الدولية

بيروت - (بي بي سي)

اتهمت منظمة العفو الدولية قوى الأمن اللبنانية بتعذيب لاجئين سوريين أثناء احتجازهم في لبنان.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا قالت فيه إن 26 سوريا، من بينهم أطفال، تعرضوا لتعذيب شديد والذي تضمن الاعتداء عليهم بالضرب وتعليقهم في وضع مقلوب.

وتقول المنظمة إن هؤلاء اللاجئين السوريين قد تم سجنهم بتهم مرتبطة بـ"الإرهاب" على مدار سبع سنوات دون أن يكون هناك مبررات قانونية في كثير من الحالات.

ويعيش حوالي مليون ونصف المليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية.

ولم تعلق السلطات اللبنانية حتى الآن على ذلك التقرير.

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منظمة العفو الدولية لأمن اللبناني تعذيب لاجئين سوريين لبنان

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