‏نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية بلغت 61% قبل ساعة من إغلاق الصناديق

وكالات

‏بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، التي تجرى اليون الثلاثاء، إلى نحو 61% قبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى اليوم.

وقال نتنياهو خلال الإدلاء بصوته، ترافقه زوجته ساره في مدرسة بالقدس: "هذا يوم احتفالي لإسرائيل. يوم فرح وابتسامات. نحن خارجين لأداء الحق الديمقراطي."

وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ يوم غد.

ونظرا لأنه من المتوقع أن تكون بعض النتائج متقاربة، فإن هذه الأصوات يمكن أن تحدث فارقا كبيرا.