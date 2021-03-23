أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

‏نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية بلغت 61% قبل ساعة من إغلاق الصناديق

09:44 م الثلاثاء 23 مارس 2021
‏نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية بلغت 61% قبل ساعة من إغلاق الصناديق

الانتخابات الإسرائيلية

وكالات

‏بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، التي تجرى اليون الثلاثاء، إلى نحو 61% قبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى اليوم.

وقال نتنياهو خلال الإدلاء بصوته، ترافقه زوجته ساره في مدرسة بالقدس: "هذا يوم احتفالي لإسرائيل. يوم فرح وابتسامات. نحن خارجين لأداء الحق الديمقراطي."

وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ يوم غد.

ونظرا لأنه من المتوقع أن تكون بعض النتائج متقاربة، فإن هذه الأصوات يمكن أن تحدث فارقا كبيرا.

الانتخابات الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سارة نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

العفو الدولية تتهم الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا