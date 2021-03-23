اتفاق عراقي سعودي على تفعيل النقل البحري بين البلدين

العراق - (أ ش أ)

اتفق العراق والسعودية، اليوم الثلاثاء، على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بينهما والسماح بعبور مختلف المركبات المعبر البري بين البلدين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي ناقش، خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين أمام حركة المركبات والسيارات.

وأكد الشبلي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية تطبيق الإجراءات الجمركية ،لتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ العراقية، والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مذكرة التعاون الجمركي العراقية - السعودية تمهيدا لدخولها حيز التطبيق.

من جهته، عبّر الجانب السعودي عن جاهزية المملكة لبحث عملية الربط الإلكتروني لمنفذي جديدة وعرعر بين البلدين، عند اكتمال الإجراءات الجمركية بمنفذ عرعر من الجانب العراقي، ليصبح جاهزا لعملية الربط مع النظام الآلي للجمارك السعودية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الطرفين، لتفعيل النقل البحري بين ميناء أم قصر العراقي، والموانيء السعودية للركاب والبضائع، ومجمل الصادرات والواردات.