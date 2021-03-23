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إعادة هيكلة لحكومة دبي وخطة لرفع التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم

09:25 م الثلاثاء 23 مارس 2021
إعادة هيكلة لحكومة دبي وخطة لرفع التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم

الشيخ محمد بن راشد

دبي - (د ب أ)

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إعادة هيكلة حكومة الإمارة، واعتماد خطة للتجارة الخارجية لرفعها من 4ر1 تريليون إلى 2 تريليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وعقد مجلس دبي اجتماعًا، تم خلاله اعتماد حزمة من القرارات الهادفة لدعم استعداد دبي "لدخول مرحلة تنموية جديدة، تمتاز بتسارع الإنجازات، ومضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة يستطيع فيها سكان دبي تحقيق آمالهم وطموحاتهم، والعمل والإنجاز في ظل اقتصاد مزدهر، وتشريعات مرنة، وخدمات حكومية مبتكرة".

وقال حاكم دبي اليوم الثلاثاء "اعتمدنا إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادًا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، ستكون فيها أكثر مرونة وكفاءة، وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

وأعلن إعادة هيكلة غرفة التجارة في دبي، حيث سيتم تشكيل ٣ غرف تجارة للإمارة، هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وأضاف: "اعتمدنا خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا، مع العمل على تمديد هذه الشبكة إلى 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية".

وأضاف: "اعتمدنا كذلك خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم".

الشيخ محمد بن راشد حكومة دبي الإمارات

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