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سفير السعودية ببيروت: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة لتحقيق أمن واستقرار لبنان

09:13 م الثلاثاء 23 مارس 2021
سفير السعودية ببيروت: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة لتحقيق أمن واستقرار لبنان

احتجاجات في لبنان

لبنان (أ ش أ)

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري وقوف بلاده وتضامنها مع الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه اللبنانيون من أمن واستقرار ورخاء.

ودعا السفير السعودي، في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الثلاثاء، جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة للشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي في لبنان.

وقال إن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، لافتا إلى أن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.

وأشار إلى أن اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني) هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، موضحا في هذا الصدد أهمية مضامين قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان 1701 و1680 و1559 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته.
وأضاف أنه أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على المبادرة السعودية للسلام في اليمن، والذي رحب بدوره بهذه المبادرة متمنيا للمملكة العربية السعودية النجاح والتوفيق وأن يعمّ السلام العالمين العربي والدولي.

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