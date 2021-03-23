بايدن: تمرير الكونجرس لقانون حظر الأسلحة سينقذ حياة الأمريكيين
وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه تأثر كثيرَا بحادثة إطلاق النار في ولاية كولورادو.
وثمن بايدن في كلمة للرئيس مساء اليوم بشأن إطلاق النار في كولورادو، شجاعة الشرطة في التعامل مع الحادث.
وحث المشرعون في الكونجرس الأمريكي على من أجل حظر الأسلحة، مؤكدًا أن وجود قانون يحظر الأسلحة سينقذ حياة الأمريكيين.
وأكد أنه سيعلن الكثير من المعلومات عن الحادث فور توافرها، مشيرًا إلى أنهم لا يزالوا يجهلون الكثير بشأن منفذ الهجوم.
ودعا المشرعون إلى العمل على حظر الأسلحة والابتعاد عن الأساس الحزبي في تلك المسألة.
وأعلنت شرطة كولورادو، أن مطلق النار الذي قتل 10 أشخاص اسمه أحمد العيسى.
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