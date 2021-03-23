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المبعوث الأممي يؤكد إجماع المجتمع الدولي على دعم الحكومة الليبية الجديدة

06:33 م الثلاثاء 23 مارس 2021
المبعوث الأممي يؤكد إجماع المجتمع الدولي على دعم الحكومة الليبية الجديدة

يان كوبيش

ليبيا - (أ ش أ)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، أن كوبيش وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتقى الدبيبة وهنأه على تصويت مجلس النواب التاريخي لمنح حكومته الثقة، والاستلام السلس للسلطة من حكومة الوفاق الوطني، وأطلعه على نتائج زياراته لعديد من العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا.

وأضافت أن كوبيش والدبيبة اتفقا على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كورونا، وتوفير الخدمات الأساسية، كما شددا على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات، وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

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يان كوبيش الأمم المتحدة ليبيا الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة

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