قتلى ومئات المفقودين في حريق هائل بمخيم للروهينجا في بنجلاديش

دكا - (ا ف ب)

أودى حريق هائل اندلع أمس الاثنين في مخيم للاجئين الروهينجا في بنجلاديش بحياة 15 شخصًا على الأقل وفقدان 400 آخرين، حسب تأكيد الأمم المتحدة اليوظ الثلاثاء. وترك هذا الحريق نحو 50 ألف شخص دون مأوى بعد التهام النيران أكواخهم البدائية فيما فتحت الشرطة البنغالية تحقيقا في الحادث. ومنذ 2017، فر حوالي مليون شخص من أقلية الروهينجا من ميانمار عقب استهداف الجيش لهم ويعيشون داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار البنغالية.

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، مقتل 15 شخصا حتى الآن وفقدان 400 آخرين بعد اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية للجيش البورمي عام 2017 خلص خبراء أمميون بأنها نفذت "بنية إبادة جماعية".

واندلع الحريق أمس وترك ما لا يقل عن 50 ألف شخص بلا مأوى بعدما أتت النيران على أكواخهم الهشة المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع، وفقا للشرطة ومجموعات إغاثة. وفرت العائلات المذعورة حاملة ما استطاعت من مقتنيات.

وهذا الحريق هو الأحدث في الأسابيع الأخيرة والأكبر منذ العام 2017. وأمرت بنجلاديش بفتح تحقيق في الحادث.

وقال اللاجئ أمين الحق "هرب الناس للنجاة بحياتهم مع انتشار الحريق بسرعة. أصيب كثر ورأيت أربع جثث على الأقل".

وقال يوهانس فان دير كلاو ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بنجلاديش للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من دكا "ما رأيناه في هذا الحريق هو شيء لم نشهده من قبل في هذه المخيمات. إنه ضخم. إنه مدمر". وأضاف "تأكدنا حتى الآن من مقتل 15 شخصًا وإصابة 560 وما زال 400 في عداد المفقودين كما دمر ما لا يقل عن 10 آلاف كوخ. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص قد نزحوا ونبحث الآن عن مأوى موقت لاستضافتهم".

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ على ما يبدو في واحد من المخيمات الـ34 التي أقيمت على مساحة 3,237 هكتار من الأرض، قبل أن تمتدّ إلى ثلاثة مخيّمات أخرى رغم الجهود اليائسة لإخماد النيران.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان ترتفع من المخيمات، بينما يحاول عمال ورجال السيطرة على النيران وإخراج اللاجئين إلى أماكن آمنة. ونجح عناصر الإطفاء في السيطرة على الحريق قرابة منتصف الليل.