بلينكين وستولتنبرج يبحثان المخاوف بشأن روسيا والصين والحد من التسلح
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، ناقشا خلال اجتماعهما الأخير في بروكسل مخاوفهما المشتركة المتعلقة بروسيا والصين والسيطرة على الأسلحة.
وقال برايس، في بيان أورده موقع الخارجية الأمريكية: "أكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو، ودوره الأساسي باعتباره الأداة الأولى التي لا غنى عنها لضمان السلام والحرية عبر المحيط الأطلسي".
وأضاف البيان أن بلينكن وستولتنبرج ناقشا أيضا أهمية استمرار المشاورات بين الجانبين بشأن الوضع في أفغانستان، كما أعربا عن قلقهما بشأن أنشطة روسيا والصين، بالإضافة إلى قضايا الحد من التسلح والأمن الإقليمي.
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