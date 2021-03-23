تقرير أممي يتوقع ارتفاع الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة
روما - (د ب أ)
كشف تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يزداد الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء للحيلولة دون ذلك .
وذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة أن العوامل الخاصة بالطقس القاسي وموجات غزو الجراد الصحراوي والصراع السياسي ووباء فيروس كورونا يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الوضع الغذائي لملايين الأشخاص بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
ووفقًا للتقرير،فإن الوضع كان حرجًا بشكل خاص في اليمن التي مزقتها الحرب وجنوب السودان وشمال نيجيريا.
وتابع التقرير أنه على الرغم من أن غالبية مناطق الأزمات كانت في إفريقيا، إلا أن الجوع الحاد قد يزيد أيضًا في العديد من الدول الأخرى مثل أفغانستان وسوريا ولبنان وهايتي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان