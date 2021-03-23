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تقرير أممي يتوقع ارتفاع الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة

05:29 م الثلاثاء 23 مارس 2021
تقرير أممي يتوقع ارتفاع الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة

تقرير أممي يتوقع ارتفاع الجوع الحاد في أكثر من 20

روما - (د ب أ)

كشف تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يزداد الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء للحيلولة دون ذلك .

وذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة أن العوامل الخاصة بالطقس القاسي وموجات غزو الجراد الصحراوي والصراع السياسي ووباء فيروس كورونا يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الوضع الغذائي لملايين الأشخاص بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للتقرير،فإن الوضع كان حرجًا بشكل خاص في اليمن التي مزقتها الحرب وجنوب السودان وشمال نيجيريا.

وتابع التقرير أنه على الرغم من أن غالبية مناطق الأزمات كانت في إفريقيا، إلا أن الجوع الحاد قد يزيد أيضًا في العديد من الدول الأخرى مثل أفغانستان وسوريا ولبنان وهايتي.

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