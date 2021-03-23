منظمة حقوقية: الحوثيون يطلقون قذائف عشوائيًا على مناطق مكتظة بالسكان في مأرب

صنعاء -(د ب أ)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، قوات الحوثيين باطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب، شرقي اليمن، منذ فبراير الماضي، ما يسبب نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في المنظمة: "ارتكبت قوات الحوثيين انتهاكات جسيمة وأظهرت تجاهلا مروعا لأمن وسلامة المدنيين طوال النزاع. تُعرّض الهجمات العشوائية بالمدفعية والصواريخ، التي يشنها الحوثيون على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب، النازحين والمجتمعات المحلية لخطر شديد".

وأوضحت هيومن رايتس في بيان صحفي، أن الحوثيين أطلقوا عشرة صواريخ باليستية، في 27 فبراير الماضي على محافظة مأرب، التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأضافت: "وفقا لوزارة الخارجية اليمنية، لا تميز تلك الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية".

وأشارت المنظمة إلى أن التحالف بقيادة السعودية، زاد غاراته في محافظة مأرب .

وأكدت هيومن رايتس، أن على جميع أطراف النزاع الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان لتقليل الضرر على المدنيين.

كما أكدت على ضرورة وقف جماعة الحوثيين المسلحة الهجمات غير القانونية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

وسيطرت جماعة الحوثيين المسلحة على معظم المرتفعات الشمالية لليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، منذ 2014، وفي فبراير الماضي، صعّد الحوثيون عملياتهم للاستيلاء على محافظة مأرب الغنية بالموارد الطبيعية، على بعد 170 كيلومتر شرق صنعاء، وفقا للبيان.

وذكرت هيومن رايتس، أن القتال البري بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف تركز على المديريات الشمالية والغربية، حيث توجد مخيمات عدة للنازحين.