السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات والشراكات التقنية

الرياض - أ ش أ

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الثلاثاء، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبُنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الطرفين ناقشا فرص التعاون وتعزيز الأنشطة وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تقنية مثمرة بين كبرى الشركات التقنية الأمريكية ونظيراتها في السعودية، والارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات جديدة.