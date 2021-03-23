علماء يحذرون من "موجة رابعة" لكورونا في بريطانيا

لندن - أ ش أ

حذر البروفيسور أندرو هارود، الأستاذ في كلية الطب جامعة لندن، من أن "الموجة الرابعة" من (كوفيد-19) في المملكة المتحدة لا تزال "مرجحة" على الرغم من إطلاق اللقاح .. مرجحا أن الموجة "الرابعة" ستكون أقل فتكًا بسبب المستويات العالية من التطعيم، لكنه رجح أن بعض البريطانيين لم يتم تطعيمهم بعد".

كما أعرب هاورد عن اعتقاده بأن الاختلاف الذي قد تتصف به الموجة الرابعة من الفيروس المستجد، هي أنها ستسبب عددًا أقل من الوفيات والاستشفاء بشكل كبير بسبب المستويات العالية من التطعيم بين أنواع الأشخاص الذين سينتهي بهم الأمر في المستشفى أو يموتون للأسف إذا لم يتم تطعيمهم .. لذا، فإن عواقب موجة أخرى يبدو أقل .. مستطردا :" نحن لا نعرف بالطبع مقدار هذا الانخفاض".

وأوضح هاورد، أستاذ الجراحة وعلم الأمراض المعدية في كلية الطب جامعة لندن: "نعلم أن بعض الأشخاص لم يتم تطعيمهم بعد.. نعلم أن اللقاح ليس فعالًا بنسبة 100٪ على الرغم من أنه جيد جدًا".. وتابع : "إذا كانت هناك جولات أخرى من العدوى، فيجب مراقبة من كان مصابًا بالعدوى وما إذا كانوا من الفئات العمرية الضعيفة".

وتأتي تصريحات أندرو هارود - في الوقت الذي تتجه فيه بريطانيا نحو تخفيف قيود الإغلاق - ففي 8 مارس الجاري، أعيد فتح المدارس في الوقت الذي سيعود فيه البريطانيون إلى عقدة التجمعات في الهواء الطلق بدءا من 29 مارس الحالي ... وبدءًا من 12 أبريل، من المقرر تنفيذ الخطوة 2 من خارطة طريق الحكومة، مع السماح لأماكن الضيافة بخدمة الأشخاص في الهواء الطلق .. هذا في الوقت الذي ستستمر فيه ضوابط التباعد الاجتماعي حتى يونيو القادم على الأقل.

وبحسب عدد من خبراء الصحة، من المأمول أن يؤدي طرح المزيد من اللقاحات إلى كسر سلسلة حالات الإصابة ووفيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) .. لذلك، قد لا يؤدي ارتفاع عدد الإصابات إلى زيادة حتمية في حالات المستشفيات، حيث ستتم حماية الفئات الأكثر ضعفاً بواسطة حصولهم على اللقاح.