مقتل 15 في حريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

دكا - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب المئات، إثر اندلاع حريق هائل دمر أجزاء من مخيمات لاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش، بحسب ما قاله مسؤولون في دائرة الإطفاء اليوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن 15 شخصا لقوا حتفهم، كما أفادت تقارير بفقدان 400 شخص بعد اندلاع حريق في أحد مخيمات اللاجئين في بالوخالي بمنطقة أوخويا.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، مصطفى محمد سازاد حسين، أن الحريق أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 450 شخصا.

وكان محمد عبد الله، رئيس دائرة الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف في وقت سابق، إن رجال الإطفاء أخمدوا النيران أثناء الليل، وعثروا في الصباح على جثث متفحمة لثلاثة رجال وامرأتين وطفلين، تحت الأنقاض.

وأوضح أن المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مرافق صحية مختلفة تديرها وكالات الإغاثة، وأن الحكومة تقوم بتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.

وقال عبد الله إنه قد تم تكليف لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بالتحقيق بشأن الحادث لمعرفة سبب وقوعه.

وأضاف عبد الله إنه ليس من الممكن بعد معرفة السبب وراء اندلاع الحريق.

من ناحية أخرى، أوضح محمد شمسود دوزا، نائب رئيس المفوضية الحكومية لإغاثة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أن الحريق اندلع بعد ظهر أمس الاثنين في أحد المخيمات وامتد إلى أربعة مخيمات متجاورة، ما أسفر عن تشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا.

وقال إن التقديرات تشير إلى تدمير أكثر من 9500 كوخ.

وأدى الحريق إلى تشريد أكثر من 45 ألف شخص.

ويعيش أكثر من مليون فرد من مسلمي الروهينجا في 34 مخيما مدريا، تم بناؤها فوق أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الجبلية في كوكس بازار، بعد أن فروا بسبب تعرضهم للاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.