أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصين تبدأ التلقيح الطوعي للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في بكين

04:04 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الصين تبدأ التلقيح الطوعي للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في بكين

علم الصين

بكين - أ ش أ

بدأت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء التلقيح الطوعي للبعثات الدبلوماسية والصحفيين الأجانب العاملين في العاصمة (بكين).

وتلقى أفراد البعثات الدبلوماسية الأجنبية والصحفيين الأجانب العاملين في بكين وأسرهم، لمن هم فوق 18 عاما، الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" اليوم، فيما سيتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

ونظمت وزارة الخارجية الصينية بالتنسيق مع بلدية بكين عملية التلقيح، حيث قام الراغبون في الحصول على التلقيح بتسجيل أنفسهم وذويهم ممن تنطبق عليهم الشروط والتوقيع على استبيان حول الحالة الصحية، فيما خضع من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لفترة ملاحظة طبية مدتها نصف ساعة قبل السماح لهم بمغادرة مقر التلقيح.

هذا المحتوى من

الصين بكين السلطات الصينية البعثات الدبلوماسية الأجنبية وزارة الخارجية الصينية

الخبر التالى:

مقتل 15 في حريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اختناق عاملات وفصل كهرباء وإغلاق موانئ.. الحكومة تعلن حصيلة العاصفة الترابية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا