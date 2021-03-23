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الأمم المتحدة تعلن موعد اجتماع لأعضاء الملتقى السياسي الليبي

03:37 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الأمم المتحدة تعلن موعد اجتماع لأعضاء الملتقى السياسي الليبي

الأمم المتحدة

طرابلس - أ ش أ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر تقنية (الاتصال المرئي)، يوم الجمعة المقبل.

وذكرت البعثة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أوردته بوابة الوسط الليبية - أن الاجتماع سيركز على آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، كما سيطلع خلاله المبعوث الخاص أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

ويعد الاجتماع الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي منذ اختيارهم - في الخامس من فبراير الماضي - سلطة جديدة موقتة تقود ليبيا خلال المرحلة الراهنة حتى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وتتكون السلطة الجديدة من مجلس رئاسي، برئاسة محمد المنفي ونائبين هما موسى الكوني وعبدالله اللافي، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي شكل الشهر الجاري حكومته وحازت على ثقة مجلس النواب.

هذا المحتوى من

ليبيا الأمم المتحدة الملتقى السياسي الليبي

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