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مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة يدين قصف حلب

02:37 م الثلاثاء 23 مارس 2021
مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة يدين قصف حلب

مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة يدين قص

جنيف - أ ش أ

أدانت الأمم المتحدة القصف الذي وقع أول أمس الأحد في مدينة (حلب) شمال غرب سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال وعاملين في المستشفيات.

وذكرت المنظمة الدولية -في بيان لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية في جنيف اليوم الثلاثاء- أن قذائف مدفعية سقطت على مستشفى الأتارب الجراحي (المعروف أيضا باسم مستشفى المغارة) في حلب في 21 مارس أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل بين المرضى والزوار من بينهم طفل في العاشرة من عمره، كما أصاب الهجوم 16 مدنيا من بينهم 5 طواقم طبية.

وأشارت المنظمة إلى أن المستشفى نفسه تعرض لأضرار جسيمة، بما في ذلك عيادات العظام والطوارئ، مضيفة أنه وردت أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين في أحياء الفردوس والصالحين جراء القصف المدفعي.

ونقل البيان عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية لسوريا عمران رضا والمنسق الاقليمى للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي إدانتهما لهذه الحوادث ودعوتهما أطراف النزاع إلى احترام الحماية الخاصة الممنوحة للمستشفيات، فضلا عن حظر الهجمات العشوائية.

وأكد البيان أنه في نفس اليوم، تم الإبلاغ عن هجمات جوية بالقرب من باب الهوى على الحدود السورية التركية، حيث يتم تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

قصف حلب سوريا الحرب السورية الأمم المتحدة

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