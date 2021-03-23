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حملة اعتقالات موسّعة في صفوف الجيش التركي

01:36 م الثلاثاء 23 مارس 2021
حملة اعتقالات موسّعة في صفوف الجيش التركي

حملة اعتقالات موسّعة في صفوف الجيش التركي

وكالات:

ألقت الشرطة التركية القبض على 150 بمداهمات استهدفت عناصر في الجيش، بزعم أنهم على صلة برجل دين تقول أنقرة إنه يقف وراء "محاولة انقلاب" عام 2016.

وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن "العملية التي شملت 53 إقليما تركيا، كانت جزءا من حملة مستمرة على شبكة رجل الدين (التركي)، فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة".

وذكرت الوكالة أن "ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبها بهم في المجمل، بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة".

وأضافت أن "السلطات استهدفت أيضا مشتبها بهم في شمال قبرص، حيث ينتشر الجيش التركي".

وتابعت أن الشرطة تنفذ عمليات للإمساك بالمشتبه بهم الآخرين، ومن بين هؤلاء ضابطان برتبة كولونيل وسبعة برتبة ميجر وعشرة برتبة كابتن و22 برتبة ليفتنانت.

وتعتبر السلطات التركية جولن المقيم في الولايات المتحدة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. وتصنف تركيا تنظيم غولن بـ"الإرهابي".

تركيا حملة اعتقالات الجيش التركي فتح الله جولن اردوغان

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