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"فيسبوك" يتعاون مع حكومة كندا بشأن لقاحات كورونا

12:37 م الثلاثاء 23 مارس 2021
"فيسبوك" يتعاون مع حكومة كندا بشأن لقاحات كورونا

شركة فيسبوك

كاليفورنيا - أ ش أ

تتعاون منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، مع حكومة كندا للمساهمة في توصيل معلومات إلى ملايين الكنديين حول لقاحات كورونا.

وأطلقت منصة "فيسبوك" من خلال العمل مع الحكومة الكندية عددًا من المبادرات لدعم جهود السلطات الصحية الكندية لتوصيل معلومات موثوقة إلى ملايين الكنديين عن لقاحات كورونا. ويتضمن ذلك استضافة إجابات لأسئلة لقاحات كورونا، وحدث مباشر على منصة فيسبوك مع الدكتورة تيريزا تام، رئيس الصحة العامة في كندا ، وإشراك المبدعين الكنديين لتمكينهم من التحدث إلى مجتمعاتهم حول اللقاحات.

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فيسبوك لقاحات كورونا حكومة كندا السلطات الصحية الكندية

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