"فيسبوك" يتعاون مع حكومة كندا بشأن لقاحات كورونا
كاليفورنيا - أ ش أ
تتعاون منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، مع حكومة كندا للمساهمة في توصيل معلومات إلى ملايين الكنديين حول لقاحات كورونا.
وأطلقت منصة "فيسبوك" من خلال العمل مع الحكومة الكندية عددًا من المبادرات لدعم جهود السلطات الصحية الكندية لتوصيل معلومات موثوقة إلى ملايين الكنديين عن لقاحات كورونا. ويتضمن ذلك استضافة إجابات لأسئلة لقاحات كورونا، وحدث مباشر على منصة فيسبوك مع الدكتورة تيريزا تام، رئيس الصحة العامة في كندا ، وإشراك المبدعين الكنديين لتمكينهم من التحدث إلى مجتمعاتهم حول اللقاحات.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان