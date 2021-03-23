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مقتل وإصابة 4 عراقيين في انفجار بشرق بغداد

11:39 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
مقتل وإصابة 4 عراقيين في انفجار بشرق بغداد

مقتل وإصابة 4 عراقيين في انفجار بشرق بغداد

بغداد - (د ب أ):

قتل مدني عراقي وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار دراجة نارية أحد أحياء شرقي بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دراجة نارية يقودها مدني انفجرت في حي المشتل، شرقي بغداد، ما تسبب في قتل سائقها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الانفجار للتحقق من الحادث وتحديد ملابساته.

انفجار بغداد مقتل مدنيين حي المشتل شرق بغداد انفجار دراجة

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