مقتل وإصابة 4 عراقيين في انفجار بشرق بغداد

بغداد - (د ب أ):

قتل مدني عراقي وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار دراجة نارية أحد أحياء شرقي بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دراجة نارية يقودها مدني انفجرت في حي المشتل، شرقي بغداد، ما تسبب في قتل سائقها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الانفجار للتحقق من الحادث وتحديد ملابساته.