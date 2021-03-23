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رئيس كوريا الجنوبية وقرينته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

07:49 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
رئيس كوريا الجنوبية وقرينته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان

سول - (أ ش أ):
تلقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وقرينته كيم جونج سوك الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.) أنه تم تلقيح الزوجين في مركز للصحة العامة في منطقة "جونجنو" بالعاصمة سول صباح اليوم الثلاثاء:، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم الأول الذي تقدم فيه البلاد اللقاح لمن هم في سن 65 عاما وما فوق ذلك.
وأضافت الشبكة الإخبارية أنه من المرجح أن يتلقى الرئيس والسيدة الأولى الجرعة الثانية من اللقاح في أوائل شهر يونيو القادم.
وقد تم تلقيح الرئيس مون - قبل زيارته إلى بريطانيا - للمشاركة في حضور قمة مجموعة السبع في يونيو القادم. وبموجب قواعد الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإنه يمكن إعطاء الأولوية في التلقيح لأولئك الذين يشرعون في رحلات خارجية أساسية.
وكان المكتب الرئاسي قد قال - في وقت سابق - إن تطعيم مون يعد مثالا لتبديد المخاوف بشأن تلقي اللقاح وفعاليته.
يشار إلى أنه كان من المخطط إعطاء لقاح أسترازينيكا لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الشهر الماضي إلا أنه تم إرجاء هذه الخطوة وسط مخاوف مستمرة بشأن سلامة اللقاح.

هذا المحتوى من

Asha
مون جاي إن سول كوريا الجنوبية لقاح أسترازينيكا فيروس كورونا
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