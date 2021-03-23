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إصابات كورونا حول العالم تبلغ 123 مليونا و635 ألفا و513 حالة

07:30 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
إصابات كورونا حول العالم تبلغ 123 مليونا و635 ألفا و513 حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 123 مليونا و635 ألفا و513 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و722 ألفا و715 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حول العالم يبلغ حاليا 70 مليونا و108 آلاف و94 حالة.​

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فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز لقاح كورونا

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