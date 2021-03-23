وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون في بروكسل وجها لوجه لأول مرة منذ عام

بروكسل - (د ب أ):

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجها لوجه في مقر الحلف ببروكسل اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ أكثر من عام.

وسيعمل الوزراء على التحضير لقمة مقبلة لمناقشة مجموعة من المقترحات لإصلاح الحلف العسكري.

ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أول اجتماع وزاري للحلف، ضمن زيارة أوروبية قد تساعد في إعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي التي توترت في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.

وبسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، كانت آخر مرة اجتمع فيها وزراء خارجية الناتو وجها لوجه في نوفمبر 2019.

ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع غدا الأربعاء.

وسيتشاور الحلفاء بشأن مستقبل مهمتهم في أفغانستان اليوم، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، يوم الاثنين في مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع إن "جميع الخيارات مطروحة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي".

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