ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 29.8 مليون حالة
واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس الأحد، لتصل إلى 8ر29 مليون إصابة حتى الساعة 0342 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعد هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % المسجلة خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 64ر3 مليون إصابة، مع تغير طفيف عن نفس الوقت في اليوم السابق.
وشهدت ولاية ميشجان زيادة بنسبة 8ر0 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 696 ألفا و838 إصابة.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا ، أكبر عدد وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 82 شخصا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
195418
عدد المصابين
-
149934
عدد المتعافين
-
11598
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان