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وزير الدفاع البريطاني: خفض تعداد الجيش إلى 72500 جندي بحلول 2025

11:03 م الإثنين 22 مارس 2021
وزير الدفاع البريطاني: خفض تعداد الجيش إلى 72500 جندي بحلول 2025

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

لندن - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه اتخذ قرارا بتقليص حجم تعداد الجيش إلى 72500 بحلول عام 2025، قائلا إنه لم يكن في "قوته الثابتة" البالغة 82 ألف منذ منتصف العقد الماضي.

وقال وزير الدفاع لمجلس العموم الاثنين: "زيادة انتشار الجيش والميزة التكنولوجية ستعني أنه يمكن تحقيق تأثير أكبر بواسطة عدد أقل من الأفراد. لذلك اتخذت قرارًا بتقليص حجم تعداد الجيش من القوة الحالية الحالية البالغة 76500 فرد مدرب إلى 72500 بحلول عام 2025."

وأضاف في بيانه أمام المجلس الذي نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" أنه "لم يكن الجيش بقوته المحددة البالغة 82 ألفاً منذ منتصف العقد الماضي. لن تتطلب هذه التغييرات زيادات عن الحاجة ونرغب في البناء على العمل الذي تم إنجازه بالفعل بشأن استخدام احتياطياتنا للتأكد من أن القوة بأكملها متكاملة بشكل أفضل وأفضل في العمل".

وأشار إلى خبرته في الجيش وكيف كان بإمكانه، على الورق، إرسال ثلاث فرق مدرعة في ألمانيا ولكن "في الواقع يمكن أن يكون هناك حشد أقل من ذلك بكثير" ، قائلاً للنواب: "لقد كانت في الحقيقة قوة فارغة".

وأعلن أنه خلال السنوات الأربع المقبلة، ستنفق الحكومة 1.5 مليار جنيه إسترليني على تحسين أماكن الإقامة الفردية.

قال والاس لمجلس العموم: "التزام الحكومة بإنفاق 1.188 مليار على الدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة، بزيادة قدرها 24 مليار جنيه إسترليني أو 14 في المائة، هو استثمار في رؤية رئيس الوزراء للأمن والازدهار حتى عام 2030".

وأضاف: "كانت المراجعات السابقة مفرطة في الطموح وتعاني من نقص في التمويل، مما ترك القوات منهكة وغير مجهزة. يوفر هذا التمويل المتزايد للدفاع فرصة مثيرة لتحويل قواتنا الحالية إلى قوات ذات مصداقية، وتحديثها لمواجهة تهديدات العشرينيات وما بعدها، والمساهمة في الازدهار في هذه العملية."

ومضى قائلاً: "إنه يمثل تحولًا من تعبئة الأفراد إلى سرعة عصر المعلومات والاستعداد والأهمية لمواجهة تهديدات المستقبل."

وقال إن القوات المسلحة يجب أن تفكر وتتصرف بشكل مختلف، مضيفًا أنها "لن يتم التعامل معها بعد الآن كقوة الملاذ الأخير، بل ستصبح قوة أكثر حضوراً ونشاطاً في جميع أنحاء العالم".

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