وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - استعراض أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.