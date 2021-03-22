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بينهم مصريون.. الكويت تنهي إقامة 200 ألف وافد في عام كورونا

07:45 م الإثنين 22 مارس 2021
بينهم مصريون.. الكويت تنهي إقامة 200 ألف وافد في عام كورونا

الكويت

وكالات:

كشفت جريدة "القبس"، أن أعداد إقامات الوافدين التي انتهت بسبب جائحة كورونا، لوجودهم خارج البلاد، خلال عام بلغت حوالي 200 ألف إقامة، يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة حول العالم.

وقال مصدر أمني لـ"القبس"، إن هذه الإحصائية تشمل الفترة من 10 مارس 2020، حتى 15 مارس الجاري 2021، مشيراً إلى أن أبناء الجالية المصرية في صدارة الوافدين الذين سقطت إقاماتهم، يليهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية الهندية، ومن ثم أبناء الجالية السريلانكية.

وأضاف المصدر أن الوافدين الموجودين خارج البلاد وإقاماتهم صالحة عليهم العمل على تجديدها قبل انتهائها حتى يتمكنوا من دخول البلاد عند فتح المطار أمامهم، لافتاً إلى أن العمل بالقرار الخاص بسقوط إقامة الوافد عند تجاوزه مدة الأشهر الستة لا يزال متوقفاً، ولن يعمل به خلال الفترة الحالية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع.

وأوضح المصدر أن الوافدين الذين انتهت إقاماتهم لن يستطيعوا دخول البلاد إلا من خلال حصول كفلائهم على سمات دخول جديدة لهم من قبل اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا فقط، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع منح سمات الدخول بجميع أنواعها لجميع الجنسيات لا يزال ساريا.

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