أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

العراق والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

07:08 م الإثنين 22 مارس 2021
العراق والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب حسين - وفقا لبيان الخارجية العراقية حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة بما يحقق طموح الشعبين الشقيقين، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

هذا المحتوى من

فؤاد حسين العراق الكويت بغداد

الخبر التالى:

بينهم مصريون.. الكويت تنهي إقامة 200 ألف وافد في عام كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنانة فوزية أبو زيد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا