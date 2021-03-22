العراق والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بغداد - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب حسين - وفقا لبيان الخارجية العراقية حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة بما يحقق طموح الشعبين الشقيقين، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.