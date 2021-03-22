روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"
موسكو - (أ ش أ):
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، أن شركة أمريكية انتهكت براءة الاختراع الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا".
وقال المدير العام للصندوق كيريل دميترييف - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إحدى الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات انتهكت براءات اختراعنا. لقد أخبرنا هذه الشركة بذلك ونريد بدء حوار . لن نطالبهم بدفع أي مبالغ مالية في زمن الجائحة، لكننا بلا شك سندافع عن حقوقنا في الملكية الفكرية بكل جدية".
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