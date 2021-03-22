أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الكويت ترحب وتدعم المبادرة السعودیة لإنھاء الأزمة الیمنية

06:19 م الإثنين 22 مارس 2021
الكويت ترحب وتدعم المبادرة السعودیة لإنھاء الأزمة الیمنية

الكويت

الكویت - (أ ش أ):

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها ودعمها للمبادرة التي أطلقتھا السعودية لإنھاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل متضمنا وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين - الأطراف الیمنیة للتفاعل الإیجابي مع ھذه المبادرة والالتزام التام بھا؛ بهدف انطلاق المشاورات بین الأطراف وصولا إلى الحل السیاسي المنشود وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولیاته لدعم ھذه المبادرة والسعي لإطلاق العملیة السیاسیة التي تنھي الصراع الدائر في الیمن بما یحفظ للبلد الشقیق أمنه واستقراره ویحقق آمال وتطلعات شعبه.

وأشارت إلى أن ھذه المبادرة الكریمة تأتي استمرارا لمبادرات السعودية الخیرة وسعیھا الدائم لكل ما من شأنه تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشیدة في ھذا الصدد بھذه المبادرة ومقاصدھا السیاسیة والأمنیة والإنسانیة الكبیرة.

هذا المحتوى من

الكويت وزارة الخارجية الكويتية السعودية الأزمة اليمنية اليمن

الخبر التالى:

بوتين يعتزم تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من مصر على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا