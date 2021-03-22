وزارة الحج السعودية: تلقي من تجاوز 70 عامًا لقاح كورونا لا يتيح له أداء العمرة

الرياض- (د ب أ):

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين أن حصول الشخص الذي تجاوز عمره الـ70 عامًا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لا يتيح له أداء مناسك العمرة.

وحسمت وزارة الحج والعمرة التساؤلات حول اشتراط تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للتمكن من إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة أم لا، سواء لمن كانت أعمارهم دون الـ70 عامًا، أو تجاوزوا الـ70.

ففيما يختص بالأعمار المصرحة بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، كشفت وزارة الحج والعمرة أنها بين 18-70 عامًا، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70، كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال كمرافقين، في حين يسمح بإضافة الأم كمرافق للمستفيد، وفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ أون لاين".