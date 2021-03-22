أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

أول تعليق من مصر على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

06:15 م الإثنين 22 مارس 2021
أول تعليق من مصر على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

الخارجية المصرية

وكالات:

أعربت مصر، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، وذلك عبر عدد من الخطوات التي تتضمن؛ الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وقال بيان صدر عن الخارجية المصرية، إن "مصر تثمّن الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والانسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. هذا، وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

الخارجية المصرية السعودية الحرب في اليمن الأمم المتحدة

الخبر التالى:

وزارة الحج السعودية: تلقي من تجاوز 70 عاما لقاح كورونا لا يتيح له آداء العمرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من مصر على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا