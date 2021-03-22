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الرئاسة اللبنانية: فوجئنا باتهامات الحريري لنا وتشكيلته الحكومة ناقصة وبلا مرجعية

05:43 م الإثنين 22 مارس 2021
الرئاسة اللبنانية: فوجئنا باتهامات الحريري لنا وتشكيلته الحكومة ناقصة وبلا مرجعية

ميشال عون

وكالات:

جددت الرئاسة اللبنانية حرص الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مجددة رفضها لاتهامات رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، للرئيس بتعطيل تلك المساعي.

وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان متلفز، مساء اليوم الاثنين، إن "الرئيس حريص على تشكيل الحكومة...والثلث المعطل لم يرد على لسانه يوما"، في إشارة لاتهام الحريري لعون بالتمسك بحصة وزارية معطلة للقرارات الحكومية.

وتابع المتحدث، "الحريري كان يكتفي بكل زيارة بتقديم تشكيل حكومية ناقصة ولا تظهر فيها مرجعية التسمية"، مبينا أن "الرئيس اللبناني أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، الورقة المنهجية لا أسماء فيها ولا ثلث معطلا فيها، بل هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون".

وعلق على بيان الحريري في وقت سابق من اليوم بقوله إن الرئاسة "فوجئت به شكلا ومضمونا".

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