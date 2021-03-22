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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

04:29 م الإثنين 22 مارس 2021
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الاثنين/، مع كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق، ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية حسن معلم خليف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال، فضلا عن التأكيد على الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال الشقيق، ودعوتها -في هذا الصدد- لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق كذلك لمختلف التطورات في منطقة القرن الأفريقي، أخذا في الاعتبار ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية، وهو ما تحرص معه مصر على متابعة هذه التطورات عن كثب.. كما تم مناقشة سُبل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي، بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري.

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