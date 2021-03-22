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رئيس وزراء بريطانيا يجرى مباحثات مع قادة أوروبيين بشأن " قومية اللقاحات"

02:21 م الإثنين 22 مارس 2021
رئيس وزراء بريطانيا يجرى مباحثات مع قادة أوروبيين بشأن " قومية اللقاحات"

بوريس جونسون

لندن - (د ب ا):

يجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مباحثات مع قادة أوروبيين هذا الأسبوع لمحاولة منع" قومية اللقاحات" في أعقاب الخلاف بشأن لقاح استرازينيكا/أوكسفورد، وفقا لما قالته وزيرة الدولة بوزارة الصحة .

فقد قالت هيلين واتلي إن هناك" تكهنات و بعض التخمين" و " وألفاظ متكلفة" تحيط بصادرات اللقاحات من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه الكتلة الأوروبية الشركة بالإخفاق في توصيل الجرعات المتفق عليها، وبعضها يجرى إنتاجه في بريطانيا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لم تصدر أي جرعات، في حين أنه أرسل 10 مليون جرعة للندن.

وقد هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الاسبوع الماضي بفرض مزيد من القيود على الصادرات، التي قد تستهدف بصورة خاصة استرازينيكا وبريطانيا.

وقالت واتلي لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية " بي بي سي" اليوم إن من المهم أن لا يتبع الاتحاد الاوروبي ودول أخرى" قومية اللقاحات أو حمائية اللقاحات".

وأضافت" نتوقع أن يتمسك الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، وأنا على ثقة أن رئيس الوزراء سوف يتوصل مع نظرائه الأوروبيين- هو يتحدث بصورة دورية مع نظرائه، ولكني لا أعتقد أن هذا الجدل سوف يعود بالفائدة على أي دولة".

وأوضحت" ما يهم هو أن تكمل جميع الدول مسيرتها وتقوم بتوفير اللقاحات وتلقيح شعوبها".

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قومية اللقاحات وزارة الصحة الاتحاد الأوروبي

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