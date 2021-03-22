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أسترازينكا: لقاحنا فعال بنسبة 80 % لكبار السن ولا يسبب تجلطات دموية

01:20 م الإثنين 22 مارس 2021
أسترازينكا: لقاحنا فعال بنسبة 80 % لكبار السن ولا يسبب تجلطات دموية

لقاح أسترازينكا

لندن - (أ ش أ):

أكدت شركة "أسترازينكا" البريطانية السويدية أن اللقاح الذي طورته ضد (كوفيد - 19) فعال بنسبة 80 % في الوقاية من المرض لدى كبار السن ولا يزيد من خطر الإصابة بتجلطات دموية.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته شبكة "فرانس24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الاثنين/ - أنه بعد التجارب الأمريكية للمرحلة الثالثة، ثبت أن فاعلية اللقاح كانت 79 % في الوقاية من أعراض (كوفيد-19) بين عموم السكان، وفعال بنسبة 100 % في الوقاية من الأمراض الشديدة وداخل المستشفيات.

وأضاف البيان أن 32 ألفًا و449 شخصًا شاركوا في تجارب المرحلة الثالثة الأمريكية للقاح، من بينهم 67 % حصلوا على الجرعة.

وأوضح البيان أن نحو 20 % من المشاركين كانوا (يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر) ونحو 60 % منهم كانوا يعانون من ظروف صحية - مثل مرض السكري والسمنة المفرطة وأمراض القلب - مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالفيروس.

وأفاد المجلس المستقل لمراقبة سلامة البيانات الخاصة بالتجارب أنه لم يرصد أي خطر متزايد للإصابة بتجلط الدم بين 21 ألفًا و583 مشاركًا من الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وأشارت "أسترازينكا" إلى أنها تستعد لتقديم النتائج التي توصلت إليها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام جرعات اللقاح في حالات الطوارئ.

وكانت بعض الدول بالاتحاد الأوروبي قد أعلنت - في وقت سابق - استئنافها استخدام لقاح شركة "أسترازينكا" بعد ما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح "آمن وفعال"، ولم يكن مرتبطًًا بزيادة خطر الإصابة بالتجلطات الدموية.

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