روسيا تتفق على إنتاج 200 مليون جرعة من "سبوتنيك في" بالهند سنويا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه اتفق مع شركة "فيرشو بيوتيك" الهندية على إنتاج 200 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ـ V" في الهند سنويا للإمدادات الدولية.

وذكر بيان للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة - حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم /الاثنين/ - أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعلن عن الاتفاق مع شركة "فيرشو بيوتيك" إحدى الشركات الرائدة المصنعة للقاحات والمستحضرات الصيدلانية في الهند لإنتاج ما يصل إلى 200 مليون جرعة من أول لقاح لفيروس كورونا مسجل في العالم "سبوتنيك - V".