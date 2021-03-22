تايلاند تبدأ التجارب البشرية على لقاحها المطور ضد كوفيد-19

بانكوك- (أ ش أ(:

أعلن وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الإثنين بدء التجارب البشرية على لقاح مطور محليًا لفيروس كورونا، متوقعا أن يتم طرحه العام المقبل؛ ما يمنح البلاد مزيدًا من الحرية في سياستها الخاصة بالتطعيم.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني أن حملة التطعيم في البلاد تستهدف نصف السكان البالغين بحلول نهاية العام؛ باستخدام 61 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، والذي سيتم إنتاجه محليًا اعتبارًا من يونيو المقبل.

ويتم تطوير اللقاح المرشح محليًا من قبل شركة الأدوية الحكومية والمنظمة الصيدلانية الحكومية مع قسم طب المناطق الحارة بجامعة ماهيدول ومنظمة أمريكية غير ربحية، وتستخدم فيروسًا معطلاً لتحفيز المناعة.

ويأتي تقدم تايلاند في الوقت الذي تسرع فيه دول مثل اليابان وتايوان برامج تطوير اللقاحات المحلية وسط نقص الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن المتغيرات الجديدة لكوفيد-19.