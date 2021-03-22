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أرامكو السعودية تعتزم توسيع تعاونها مع الصين في مجالات البحث والتطوير

08:52 ص الإثنين 22 مارس 2021
أرامكو السعودية تعتزم توسيع تعاونها مع الصين في مجالات البحث والتطوير

شركة أرامكو السعودية

بكين - (د ب أ):

قال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إن الشركة تعتزم "توسيع وتكثيف" تعاونها مع الصين في الأبحاث في مجالات منها إنتاج الهيدروجين والأمونيا من الغاز الطبيعي.

وقال ناصر أثناء مشاركته في منتدى الصين للتنمية بالعاصمة بكين إن أرامكو تتطلع إلى العمل مع الصين في مجال الهيدروجين الأزرق والأمونيا وأنظمة حجز الانبعاثات الكربونية وتخزين النفط، مضيفا "كل هذا حيوي لتحقيق طموحاتنا في خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل"

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة السعودية العملاقة تعمل أيضا على زيادة استثماراتها في المشروعات الصينية رغم القيود التي فرضتها فترة انخفاض أسعار النفط الخام نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد على إنفاق الشركة.

وقال ناصر "نرى فرصا لمزيد من الاستثمارات في مشروعات تصنيع المنتجات النفطية للمساهمة في تلبية احتياجات الصين في مجالات النقل الثقيل والكيماويات إلى جانب زيوت التشحيم والمواد غير المعدنية".

يذكر أن الصين هي أكبر منتج للهيدروجين في العالم حاليا، رغم اعتماد إنتاجه على الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة. ومع سعي الصين إلى الوصول إلى صفر عودام كربونية بحلول 2060، بدأت شركات الطاقة العملاقة في الصين ومنها سينوبك للبتروكيماويات العمل على التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأزرق وهو عملية يتم خلالها حجب الجزء الأكبر من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، إلى جانب إنتاج الهيدوجين الأخضر الذي يوفر الأكجسين كمنتج جانبي أثناء إنتاجه.

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