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لقاح "سبوتنيك V" الروسي يصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من 25 مارس الجاري

08:39 ص الإثنين 22 مارس 2021
لقاح "سبوتنيك V" الروسي يصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من 25 مارس الجاري

لقاح سبوتنيك V

موسكو - (أ.ش.أ):

أعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني-الروسي جاك الصراف أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي سيصل إلى لبنان على دفعات ابتداءً من 25 مارس الجاري.

وقال الصراف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين-:" إن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى مطار بيروت في 25 مارس الحالي"، مشيرًا إلى أن عملية التطعيم الأولى ستبدأ بخمسين ألف لقاح لخمسة وعشرين ألف شخص.

وأضاف :"أن الدفعة الثانية من اللقاح (مئة ألف جرعة) ستصلنا من روسيا خلال شهر أبريل، على أن تليها دفعات عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع"، لافتا إلى أن عملية التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" ستكون عبر منصة وزارة الصحة ووفق المعايير المحددة من قبل الوزارة.

وتابع الصراف:"أن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي جاءت بمبادرة من القطاع الخاص، وذلك بسبب ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص معني بتأمين اللقاحات لمئات الآلاف من موظفيه الذين أجبرتهم جائحة كورونا على البقاء في منازلهم.

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لقاح سبوتنيك V لبنان روسيا كوفيد 19

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