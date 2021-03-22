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الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

08:30 ص الإثنين 22 مارس 2021
الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

فيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 46 ألفا و951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السابع من نوفمبر الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 11 مليون و 646 ألفا و 81 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 212 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حالات وفاة يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ التاسع من يناير الماضي عندما تم تسجيل 228 حالة وفاة بالفيروس.

فيروس كورونا الهند وزارة الصحة الهندية

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