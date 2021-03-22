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الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا عاما على الضفة الغربية بالتزامن مع الانتخابات

08:27 ص الإثنين 22 مارس 2021
الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا عاما على الضفة الغربية بالتزامن مع الانتخابات

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه تقرر فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة غدا بالتزامن مع الانتخابات العامة في إسرائيل.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أنه تم اتخاذ القرار "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

وأضاف أنه سيتم فرض إغلاق آخر خلال عيد الفصح اليهودي، من منتصف ليلة الخميس/الجمعة وحتى منتصف يوم السبت.

الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية الانتخابات إسرائيل

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