الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا عاما على الضفة الغربية بالتزامن مع الانتخابات
تل أبيب - (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه تقرر فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة غدا بالتزامن مع الانتخابات العامة في إسرائيل.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أنه تم اتخاذ القرار "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".
وأضاف أنه سيتم فرض إغلاق آخر خلال عيد الفصح اليهودي، من منتصف ليلة الخميس/الجمعة وحتى منتصف يوم السبت.
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