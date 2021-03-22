الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة الحدود مع المكسيك قريبًا
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة المرافق الحدودية مع المكسيك قريبًا.
وأشار بايدن -في تصريحات للصحفيين، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إلى أنه سيتوجه (في وقت ما) للحدود مع المكسيك، مضيفًا "إننا نعمل على التأكد من إعادة تأسيس ما كان موجودًا في وقت سابق، أن يتمكن المهاجرون من تقديم أوراقهم من موطنهم الأصلي".
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التعامل مع مشكلة تدفق آلاف المهاجرين على الحدود مع المكسيك، والذين زاد عددهم في الآونة الأخيرة، بينما تحاول رسم سياستها في هذا الملف.
وكان وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس قد قال في تصريحات له "إننا نطرد العائلات ونطرد الكبار القادمين بمفردهم"، مؤكدًا أن الحدود مغلقة في الوقت الحالي.
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